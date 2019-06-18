Gaziantep Ticaret Borsası
(GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı
, ekolojik dengenin sürdürülebilirliğini sağlayan toprağın temel yaşam kaynaklarından biri olduğunu belirterek, "Geleceğimiz için tarım ve orman arazilerimizi koruyarak, çölleşmeyle daha etkin mücadele etmemiz gerekiyor." dedi.
Akıncı, Toprak Bayramı ve Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, toprağın önemine işaret etti.
Toprağın çoğaltılma olanağı olmayan tek üretim aracı olduğuna dikkati çeken Akıncı, "Toprak ve insan ilişkisi en az insanlık tarihi kadar eskiye dayanmakta. Toprak ilk çağlardan bu yana kendini işleyen insanoğlu için vazgeçilmez bir yaşam kaynağı oluşturmuştur. Bu durum günümüzde de güncelliğini korumakta ve önemini net bir şekilde ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.
Akıncı, dünya nüfusunun ve gıda tüketiminin hızla arttığı, sağlıklı toprak miktarının kademeli olarak azaldığı bir zaman diliminin yaşandığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Gelecekte yaşanacak sorunların temelini oluşturması tahmin edilen 'nüfus' ve 'tüketim' unsurları, toprakla ve üretimle doğru orantılıdır. Toprağın korunamaması ve buna bağlı olarak yeterli tarımsal gıdanın üretilememesi, insan hayatını doğrudan etkileyebilecek telafisi olmayan ciddi sorunlarla karşılaşılmasına neden olacaktır. Dünya genelinde toprağın neredeyse üçte biri insani faaliyetler nedeniyle bozulmuş ve kalitesini kaybetmiş durumda. Ekolojik dengenin tahrip olmasına, verim kayıplarına ve sağlıklı ürüne ulaşamamaya kadar birçok zincirleme tepkimeye neden olan bu durum artık dünya ülkelerinin ortak sorunu haline gelmiştir. Sürdürülebilir tarım ve toprağın korunmasına yönelik alınacak kalıcı tedbirler, çalışmalar ve eğitim faaliyetleri sorunun çözümünde etkili olacaktır. Her yıl farklı ülkelerde farklı temalarla kutlanan 'Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü' etkinlikleri bu sene ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilmekte. Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü için bu sene belirlenen ana tema ise 'Toprak İçin El Ele' olmuştur. Bizler dünyanın en verimli topraklarında yaşıyoruz ve bu zenginliği korumak ve gelecek nesillere taşımak hepimizin ortak görevi. Bu temadan da yola çıkarak hep birlikte, el ele topraklarımıza sahip çıkmalıyız."