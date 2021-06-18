Toprak Bebeğin Ailesinden Başkan Büyükerşen'e Ziyaret - Son Dakika

Eskişehir'de yaşayan SMA hastası 3. 5 yaşındaki Toprak bebeğin babası Reyhan Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve kampanya gönüllüleri İnci Şentürk ve Diler Arıkan Şentürk, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

Dünya genelinde nadir görülen SMA Tip2 hastalığına yakalanan Toprak Yavaş'ın yurt dışında tedavi olabilmesi için 2 Milyon Euro'ya ihtiyacı var. "Toprak için Umut Ol" diyerek sosyal medyadan vatandaşlara ulaşmak için kampanya başlatıldı. Bu kapsamda Toprak bebeğin babası Reyhan Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve kampanya gönüllüleri İnci Şentürk ve Diler Arıkan Şentürk Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i makamında ziyaret etti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin şehir içi tanıtım alanları ile destek verdiği kampanyaya Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'de elinden geleni yapacağını belirterek, "SMA'lı çocuklarımızın tedavilerinin SGK tarafından karşılanması gerekiyor. Çünkü çocukların tedavisinin ivedilikle yapılmak zorunda. Tedavi için gerekli olan paralar aileleri oldukça zorluyor. İlgili kurumların SMA'lı bebeklerimiz için bir an önce gerekli adımları atmasını bekliyoruz" dedi.