Toprak: "Bugünleri sağduyu ve tedbirlerle atlatacağız" - Son Dakika
Son Dakika Spor Toprak: 'Bugünleri sağduyu ve tedbirlerle atlatacağız' - Son Dakika Spor

Toprak: "Bugünleri sağduyu ve tedbirlerle atlatacağız"

7 saat önce

Ertelenen lig maçları ile ilgili açıklamada bulunan Elazığ Belediyespor Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Toprak, bugünleri sağ duyu ve tedbirlerle atlatacaklarını söyledi.

Toprak:

Ertelenen lig maçları ile ilgili açıklamada bulunan Elazığ Belediyespor Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Toprak, bugünleri sağ duyu ve tedbirlerle atlatacaklarını söyledi.


TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Elazığ Belediyespor FK Başkanı Ahmet Toprak, korona virüs salgını nedeniyle ertelenen lig maçları hakkında açıklamalarda bulundu.


Tüm dünyanın zor bir imtihandan geçtiğini belirten Toprak, "Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, federasyon başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ile korona virüs salgınına yönelik yaptığı toplantı değerlendirmesi sonucunda ligimizde erteleme kararı alınmasını saygıyla karşılıyoruz.Karar doğrultusunda takımımız antrenmanlara, TFF'nin belirleyeceği takvim neticesinde yeniden başlayacak. Bu günleri sağduyu ve tedbirlerle tez zamanda atlatacağız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın, bugünler gelip geçicidir"dedi. - ELAZIĞ

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:24 Kaynak: İHA

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