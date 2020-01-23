Toprak damlı evlerde yaşayan vatandaşlar baca küreme işine koyuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toprak damlı evlerde yaşayan vatandaşlar baca küreme işine koyuldu - Son Dakika

Toprak damlı evlerde yaşayan vatandaşlar baca küreme işine koyuldu

6 saat önce

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte toprak damlı evlerde yaşayan vatandaşlar sabah saatlerinde baca küreme işine koyuldu.

Toprak damlı evlerde yaşayan vatandaşlar baca küreme işine koyuldu, System.String[]

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte toprak damlı evlerde yaşayan vatandaşlar sabah saatlerinde baca küreme işine koyuldu.


Erzincan merkezinde bahardan kalma günler yaşanırken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Munzur Dağı'nın altındaki Çağlayan Beldesi ve köylerinde yağan karla birlikte zemin ve örtü beyaza büründü. Kar yağışı kimine eğlence kimine çile oldu. Yollarda oluşan buzlanma dolayısıyla araçlarını kaydıran bazı sürücüler maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. Kar yağışıyla birlikte toprak damlı evlerde yaşayan vatandaşlar da sabah saatlerinde baca küreme işine koyuldu.


Kışın yüksek kesimlerde zor geçtiğini belirten Ali Demir, "Evin damı kardan dolayı akmasın diye küreme işi yapıyorum. Maddi durumumuz iyi olmadığı için mecburen toprak damlı evde yaşıyoruz. Böyle olunca da her kış bacalardaki karı sürekli kürüyoruz" dedi.


Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan ölçümlere göre, Doğu Anadolu Bölgesinin aralıklı kar yağışı etkisi altına gireceği belirtildi. - ERZİNCAN

Erzincan, Munzur, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:25 Kaynak: İHA
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