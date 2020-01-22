'Toprak dede' için fatih camiinde tören düzenlendi -2 - Son Dakika

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'Toprak dede' için fatih camiinde tören düzenlendi -2
6 saat önce
'TOPRAK DEDE' İÇİN FATİH CAMİİNDE TÖREN DÜZENLENDİ -2 (aktüel)
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:51 Kaynak: DHA
İSTANBUL -'TOPRAK DEDE' İÇİN FATİH CAMİİNDE TÖREN DÜZENLENDİ -2 (aktüel)
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