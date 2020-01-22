'Toprak dede' için fatih camiinde tören düzenlendi -2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Toprak dede' için fatih camiinde tören düzenlendi -2 - Son Dakika

'Toprak dede' için fatih camiinde tören düzenlendi -2

6 saat önce

'TOPRAK DEDE' İÇİN FATİH CAMİİNDE TÖREN DÜZENLENDİ -2 (aktüel)

İSTANBUL -'TOPRAK DEDE' İÇİN FATİH CAMİİNDE TÖREN DÜZENLENDİ -2 (aktüel)

'Toprak dede' için fatih camiinde tören düzenlendi -2

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:51 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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