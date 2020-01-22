"Toprak dede"nin anısına 200 fidan toprakla buluşturuldu

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) kurucusu Hayrettin Karaca anısına Bursa ve Yalova'daki okul bahçelerinde 200 fidan toprakla buluşturuldu.

"Toprak dede" olarak tanınan Karaca'nın anısına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un başlattığı kampanya kapsamında 81 ilde, her ilde 100'er fidan olmak üzere toplam 8 bin 100 fidan dikilecek.

Kampanya kapsamında Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programda, 100 adet fidan öğrenci ve öğretmenler tarafından okulun bahçesine dikildi.

Yalova

Karaca'nın anısına Şehit Ahmet Uzun Ortaokulu bahçesinde de fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Törende, öğrenciler 100 adet çam fidanını toprakla buluşturdu.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Şehit Ahmet Uzun Ortaokulu Müdürü Bahadır Kahraman, Hayrettin Karaca'nın doğa sevgisinin tüm insanlığa örnek olması gerektiğini söyledi. Kahraman, Karaca'nın ölüm haberini aldıktan sonra okullarında onun adını yaşatmak istediklerini ve böyle bir program yaptıklarını dile getirerek "Toprak dedenin adını okulumuzda diktiğimiz ağaçlarla yaşatmak istiyoruz." dedi.