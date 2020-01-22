"Toprak Dede"nin hatırası, adına dikilen fidanlarda yaşayacak - Son Dakika
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"Toprak Dede"nin hatırası, adına dikilen fidanlarda yaşayacak

6 saat önce

Elazığ'da öğrenciler, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın hatırasına fidan dikti.

Elazığ'da öğrenciler, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın hatırasına fidan dikti.

Elazığ Doktorevleri İlkokulunun bahçesinde düzenlenen etkinlikte, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk, öğretmenler ve öğrenciler, 200 fidanı toprakla buluşturdu.

Gürtürk, burada yaptığı konuşmada, "Toprak dede" olarak tanınıp Türkiye'nin gönlünde taht kuran Hayrettin Karaca'nın anısına fidan diktiklerini söyledi.

Gürtürk, şöyle konuştu:

"Hayrettin Karaca Türkiye'nin yeşillenmesi ağaçlandırılması toprağın korunması konusunda çok büyük çaba ve gayretler sarf etmiştir, dünyada bir çok ödüle layık görülmüştür. Onun anısına fidan diktik. İnşallah biz onun açmış olduğu o güzellikler doğrultusunda fidanımızı koruyacağız. Fidan dikmeye devam deceğiz. Fidan diktiğimiz bu yerin ismini de Hayrettin Karaca koyacağız."

Öğrencilerden Minel Gül Kaya da Türkiye için önemli bir değer olan "Toprak dede"nin hatırasına sahip çıkmak için fidan diktiklerini belirtti.

Öğrencilerden Beyza Kaya ise, "Arkadaşlarımızla fidan dikmeye geldik. Fidanlarımızı toprak ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Toprak ile iç içe olduk. Çok güzel oldu." ded

Toprak Dede nin hatırası, adına dikilen fidanlarda yaşayacak

Hayrettin Karaca, Türkiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:18 Kaynak: AA
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