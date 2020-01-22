Toprak Dede son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toprak Dede son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Toprak Dede son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Toprak Dede diye bilinen TEMA Vakfı'nın kurucusu ve Onursal Başkanı Hayrettin Karaca, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazı akabinde son yolculuğuna uğurlandı.

Toprak Dede son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Toprak Dede diye bilinen TEMA Vakfı'nın kurucusu ve Onursal Başkanı Hayrettin Karaca, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazı akabinde son yolculuğuna uğurlandı.

97 yaşında hayatını kaybeden Toprak Dede diye bilinen TEMA Vakfı Kurucusu ve Onursal Başkanı Hayrettin Karaca için Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına, TEMA Vakfı yöneticileri ve sevenleri katıldı. Ailesi taziyeleri kabul etti. Kızı Kına Karaca, damadı Serkan İrem, torunları Oktay Karaca, Can Karaca, İsmail Karaca ve Yeşne Karaca'nın üzüntülü oldukları görüldü. Törenin ardından Karacanın cenazesi Edirnekapı Mezarlığı'na defnedilecek.

(İHA)

Hayrettin Karaca, Fatih Camii, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:55 Kaynak: İHA
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