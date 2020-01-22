'TOPRAK DEDE' SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

- Türkiye'nin 'Toprak Dede' olarak tanıdığı TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Karaca, törenin ardından Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi.

Haber : Semih ÇALIŞKAN - Buğra BENLİOĞLU - İbrahim MAŞE - İSTANBUL,

97 yaşında hayatını kaybeden 'Toprak Dede' diye bilinen TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Sabah saatlerinde Cemal Reşit Rey'de düzenlenen törenin ardından Karaca'nın Türk bayrağına sarılı tabutu Fatih Camii'ne getirildi. Cenaze törenine eski bakanlardan Ali Babacan, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karaca ailesi, TEMA Vakfı üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TORUNU TABUTUN BAŞINDAN AYRILMADI

Hayrettin Karaca'nın torunu Oktay Karaca cenaze namazı öncesinde tabutun başından bir an olsun ayrılmadı. Kurulan taziye çadırında Karaca ailesi taziyeleri kabul etti.

"DEDEM ÇOK HAYAT DOLU BİR İNSANDI"

'Toprak Dede' Hayrettin Karaca'nın torunu Yeşne Karaca İren, "Dedem çok hayat dolu bir insandı. Hep hayat ve yaşam için çok mücadele verdi. O artık hepimizin dedesi, toprak dede. 'Toprağını hor gören yarınını zor görür' derdi. Artık onun izinden geleceğimize sahip çıkacağız. Hayat için, yaşamak için hep mücadele etti. Hepimizin dedesi. Sizlerin de başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

"ASLINDA BÜTÜN CANLILAR DEDESİNİ YİTİRDİ"

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç , hayata gözlerini yuman Hayrettin Karaca'yı anlattı. Ataç, "Hayrettin Bey çok özel bir kişiydi. Hayrettin Bey sağlıklı olduğu dönemde ülkenin her tarafına dokunmuş bir insandır. Onun için ülkede çok büyük bir hüzün var. Hayrettin Bey sadece insanların değil canlıların haklarını savunduğu için aslında bütün canlılar babasını ya da dedesini yitirdi. Çok büyük hizmetleri geçmiştir ülkeye. Daha dünya yeni yeni bir takım gerçekleri konuşmaya başlarken, 90'lı yıllarda Nihat Bey ile birlikte toprağın, ağacın, suyun, havanın önemini konuşmuşlardır. Bütün söyledikleri şimdi her gün adım adım önümüze geliyor" ifadelerini kullandı.

YOL ARKADAŞI NİHAT GÖKYİĞİT DE TÖRENDEYDİ

Hayrettin Karaca'nın 11 Eylül 1992 yılında TEMA Vakfı'nı birlikte kurduğu yol arkadaşı 'Yaprak Dede' Nihat Gökyiğit cenaze töreninde tabutun yanı başındaydı. Tekerlekli sandalye ile törene getirilen Gökyiğit, diğer katılımcıların yardımıyla ayağa kalkarak cenaze namazı kıldı. Türkiye'nin 'toprak dede' olarak tanıdığı Hayrettin Karaca kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze töreninden görüntüler

-Hayrettin Karaca'nın torunu ile röportaj

-TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ile röportaj

-Törene katılanlardan görüntüler

-Detay görüntüler