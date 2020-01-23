"Toprak Dede"yi fidan dikerek andılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Toprak Dede'yi fidan dikerek andılar - Son Dakika

"Toprak Dede"yi fidan dikerek andılar

6 saat önce

Karabük'te ilkokul öğrencileri "Toprak Dede" olarak anılan ve 97 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'yı fidan dikerek andı.

Karabük'te ilkokul öğrencileri "Toprak Dede" olarak anılan ve 97 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'yı fidan dikerek andı.


Karaca için Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla Karabük'teki okul bahçelerinde öğretmen ve öğrenciler tarafından fidan dikildi.


Düzenlenen ağaç dikme etkinliği ile Karabük Orman İşletme Müdürlüğünden temin edilen ve okullara dağıtılan fidanlar, öğretmen ve öğrenciler tarafından okul bahçelerinde toprakla buluşturuldu. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Müdür Yardımcısı Nevzat Akbaş ve şube müdürlerinin de katılımıyla il müdürlüğü bahçesine Hayrettin Karaca adına fidan dikildi.


Hayrettin Karaca için okul bahçelerine 150 fidan dikildi. - KARABÜK

Hayrettin Karaca, Türkiye, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:47 Kaynak: İHA
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