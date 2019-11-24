Son Dakika Haberleri: Toprak: "Elazığ Belediyespor düşecek bir takım değil"
Son Dakika Spor Toprak: 'Elazığ Belediyespor düşecek bir takım değil' - Son Dakika Spor

Toprak: "Elazığ Belediyespor düşecek bir takım değil"

6 saat önce

Elazığ Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Toprak, galibiyetten ötürü takımı kutlayarak, futbolcularına güvendiğini söyledi.

Toprak:

Elazığ Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Toprak, galibiyetten ötürü takımı kutlayarak, futbolcularına güvendiğini söyledi.


TFF 3. Lig 2. Grup'un 14. Haftası'nda evinde Fatsa Belediyespor'u 4-1 yenen Elazığ Belediyespor'da maç sonu kulüp başkanı Ahmet Toprak açıklamalarda bulundu.


Takımı tebrik eden Kulüp Başkanı Ahmet Toprak, "Ciddi bir mücadele verdiler. Güzel bir galibiyet oldu ve ihtiyacımız vardı. Daha 3 maçımız var devre arasına. Futbolcularımızın hepsi birbirinden değerli ve kaliteli. Ben bu futbolculara güveniyorum. Sonuna kadar futbolcuların bizi hedefe götüreceğine inanıyorum. Bu takım düşmeye oynayacak bir takım değil. Elazığ Belediyespor alta oynayacak, düşecek bir takım değil. Devre arasına en iyi puanla girip, ufak tefek değişikliklerle hedefe gitmeyi düşünüyoruz. Bizim play-off hattıyla puan farkımız yok, sadece şanssızlıklarımız vardı. Benim futbolcularım birbirinden değerli ve toparlayacaklar. Devre arasına iyi bir yerde gireceğimizi düşünüyorum ben"dedi. - ELAZIĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ Belediyespor, Ahmet Toprak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 05:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Norwich Cityli futbolcu asker selamı verdi! UEFA şimdi ne yapacak?
Real Madrid, Callum Hudson-Odoi'yi kadrosuna katmak istiyor! Samsunspor maçında kimsesiz çocuklara oyuncak sürprizi! Rıdvan Dilmen, Vedat'ın 4 hafta sonra takıma döneceğini açıkladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 23:38:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Toprak: "Elazığ Belediyespor düşecek bir takım değil"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]