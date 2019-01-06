Son Dakika Haberleri: Toprak Ev Şiddetli Yağışa Dayanamadı

Toprak Ev Şiddetli Yağışa Dayanamadı

6 dakika önce

Adıyaman'da şiddetli yağmur yağışına dayanamayan 1 ev çökerken yağış cadde ve sokakları göle çevirdi.

Toprak Ev Şiddetli Yağışa Dayanamadı, System.String[]
Adıyaman'da şiddetli yağmur yağışına dayanamayan 1 ev çökerken yağış cadde ve sokakları göle çevirdi.

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi'nde bulunan Sıddık Aydık'a ait toprak ev sabah saatlerinde birkaç gündür etkisini sürdüren şiddetli yağmur yağışına dayanamayarak çöktü. Toprak evin çökmesi sırasında evde kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrasında olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi ekipleriyle ev sahibinin yakınları ev içerisinde bulunan eşyaları kontrollü bir şekilde dışarıya çıkardı.

Maddi hasarın meydana geldiği olayda Eskisaray Mahalle Muhtarı Mahmut Göksu olayı anlatarak, evi çöken ailenin mağdur olmaması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurguladı.

Yağmur yağışından dolayı cadde ve sokaklarda oluşan göletlerden dolayı araç sürücüleri zaman zaman zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda oluşan göletlerin temizlenmesi için çalışma başlattı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:35 Kaynak: İHA

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