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Toprak havuzda balık yetiştiren tesise teknik gezi düzenlendi - Son Dakika

Toprak havuzda balık yetiştiren tesise teknik gezi düzenlendi

22.09.2021 08:39
Toprak havuzda balık yetiştiren tesise teknik gezi düzenlendi, System.String[]

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 6 kişilik heyet, Muğla'da toprak havuzda deniz balığı yetiştiren tesiste teknik incelemelerde bulundu.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 6 kişilik heyet, Muğla'da toprak havuzda deniz balığı yetiştiren tesiste teknik incelemelerde bulundu.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürü Edip Yağan ve 5 teknik personelin katılımı ile Muğla'nın Milas ilçesi Avşar bölgesine teknik gezi düzenlendi.

Teknik gezi kapsamında, Avşar bölgesinde yeraltından çekilen deniz suyu özelliğindeki tuzlu suyu kullanarak toprak havuzlarda deniz balıkları yetiştiriciliği yapmakta olan tesis, deniz balıkları yavru üretimi yapmakta olan kuluçkahane ve paketleme tesisi ile Karides Yetiştiricilik Tesisinde incelemeler yapılarak tesis yetkililerinden bilgi alındı. - AYDIN

Toprak havuzda balık yetiştiren tesise teknik gezi düzenlendi
Toprak havuzda balık yetiştiren tesise teknik gezi düzenlendi
Toprak havuzda balık yetiştiren tesise teknik gezi düzenlendi
Toprak havuzda balık yetiştiren tesise teknik gezi düzenlendi

Balıkçılık, Tarım, Muğla, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Toprak havuzda balık yetiştiren tesise teknik gezi düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Toprak havuzda balık yetiştiren tesise teknik gezi düzenlendi - Son Dakika
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