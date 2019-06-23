Son Dakika Haberleri: "Toprak ısısı yükselmediği sürece ekiliş yapmayalım"
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"Toprak ısısı yükselmediği sürece ekiliş yapmayalım"

23 dakika önce

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, ayçiçeğinde görülen köse hastalığından dolayı üreticilerin arazilerini bozulup yeniden ektiğini söyledi.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, ayçiçeğinde görülen köse hastalığından dolayı üreticilerin arazilerini bozulup yeniden ektiğini söyledi.
Arabacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, tohum seçimi, hava şartları ve toprak yapısına bağlı olarak hastalığın görüldüğünü belirtti.
Ayçiçeğinin bölgenin en önemli tarım ürünlerinden biri olduğunu dile getiren Arbacı, "Köse hastalığının yıllar içinde görülme sıklığının farklılık gösteriyor. Hastalıkla mücadelede toprak yapısı ve hava şartları önemli. İlacı atıp bu hastalığı önleme gibi bir şansımız yok. Hava şartları çok önemli. Toprak ısısı yükselmediği sürece ekiliş yapmayalım. Erken ekim bu hastalığın çoğalmasını sağlıyor. Çiftçi olarak toprak ısısının uygun olduğu dönemde ekim yapmalıyız." ifadelerini kullandı.
Ayçiçeğinde görülen hastalığın üreticileri olumsuz etiklediğini belirten Arabacı, şöyle devam etti:
"Hastalık dolayısıyla bu yıl 170 bin dönüme yakın arazide yeniden ekim yapıldı. Bozup ektikten sonra da ayçiçeğini kesen kurtlar türedi. Buna ilaç atsak da çok etkili olamadık. Bundan dolayı iki üç defa tarlasını bozanlar oldu. Edirne'deki odası yönetimleri olarak Tarım ve Orman Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ne iletilmek üzere bir dilekçe hazırladık. Hastalıklara karşı toleranslı çeşitlerin piyasada olması çok önemli. Önümüzdeki dönemde hem bakanlığımızın hem de tohum yetiştirici firmalarımızın daha dikkatli olup özen göstermesini, daha dayanıklı çeşitleri piyasaya sürmelerini bekliyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:31 Kaynak: AA
Hüseyin Arabacı, Edirne, Güncel
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