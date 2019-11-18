Toprak işleme aletini çalan bir kişi yakalandı
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Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, toprak işleme aleti çalan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:30 Kaynak: İHA
Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, toprak işleme aleti çalan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Yeşilhisar ilçesine bağlı Karacabey mahallesi Karaağıl mevkiinde M.Ö.'ye ait traktörün arkasına takılı olan toprak işleme aleti çalındı. Yapılan ihbar sonrasında çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, toprak işleme aletini M.Ç.'nin çaldığını belirledi.
Yapılan aramalarda toprak işleme aleti M.Ç.'nin evinde bulunurken, yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ
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