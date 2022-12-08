Toprak kaymasında 250 metre yükseklikten yuvarlanan kepçenin operatörü öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Toprak kaymasında 250 metre yükseklikten yuvarlanan kepçenin operatörü öldü

08.12.2022 14:58

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, taş ocağında meydana gelen toprak kayması sırasında yaklaşık 250 metre yükseklikten yuvarlanan kepçenin operatörü Hilmi Turan (29), hayatını kaybetti.

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, taş ocağında meydana gelen toprak kayması sırasında yaklaşık 250 metre yükseklikten yuvarlanan kepçenin operatörü Hilmi Turan (29), hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.30 sıralarında Muğla'nın Ula ilçesinin Yeşilova Mahallesi'ndeki taş ocağında meydana geldi. Kepçe operatörü Hilmi Turan, taş ocağında çalışırken kullandığı kepçenin üzerinde bulunduğu toprak kaydı. Kepçe, yaklaşık 250 metre yuvarlandı. Mesai arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kepçenin altından Hilmi Turan'ın cesedi çıkarıldı.

Turan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
CHP'li Girgin: İktidar Evlatlarımızın Boğazından Kesip, Sarayın Evlatlarının Vakıflarını Besleme Aracı Değildir CHP'li Girgin: İktidar Evlatlarımızın Boğazından Kesip, Sarayın Evlatlarının Vakıflarını Besleme Aracı Değildir Ula'da iş kazası: 1 ölü Ula'da iş kazası: 1 ölü

Muğla, Ula, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Toprak kaymasında 250 metre yükseklikten yuvarlanan kepçenin operatörü öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:04 Başkan Dursun Özbek'ten "Ronaldo ne zaman geliyor?" sorusuna güldüren cevap: Yarın Florya'da
16:55 Oyuncu Tuba Büyüküstün, çocuklarıyla birlikte Türkiye'den ayrıldı! Artık Paris'te yaşayacaklar
16:53 6 yaşındaki kız çocuğunun "evlendirildiği" olayla tepkilerin odağında olan Hiranur Vakfı'nın binası İBB tarafından mühürlendi
16:46 Karısı ve çocuklarını yollayan Rus milyardere tuzak! Hayat kadınlarıyla birlikte evini soydular
16:26 ABD'li basketbolcu Brittney Griner, Rus silah tüccarına karşılık serbest bırakıldı
16:08 Tacikistanlı çete İstanbul'u birbirine kattı! Çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti
16:11 İbrahim Tatlıses, 6 yaşındaki çocuğun "evlendirildiği" iddiası sonrası ateş püskürdü: Elime geçsen seni bu halimle kazığa oturturdum
16:02 Diyanet, 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirildiği iddiasına tepki gösterdi: İslam'a göre böyle bir şey söz konusu olamaz
15:56 MHP'li vekilden Kürtçe'nin resmi dil olacağını söyleyen Ömer Öcalan'a cevap: Zorla yaptırmak isteyenlerin sonu sarı torba
15:37 Trabzon'da 3 kızını tabancayla vurup katleden cani müezzine mahkemede son sözleri soruldu: Ne karar verilecekse razıyım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2022 17:20:55. #1.13#
SON DAKİKA: Toprak kaymasında 250 metre yükseklikten yuvarlanan kepçenin operatörü öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement