Son Dakika Haberleri: Toprak Kaydı, Otomobil Bahçeye Düştü

Toprak Kaydı, Otomobil Bahçeye Düştü

45 dakika önce

Kahramanmaraş'ta park halindeki bir otomobil, toprak kayması sonucu bir evin bahçesine düştü.

Toprak Kaydı, Otomobil Bahçeye Düştü, System.String[]
Kahramanmaraş'ta park halindeki bir otomobil, toprak kayması sonucu bir evin bahçesine düştü.

Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu Mahallesi 6. Sokak'ta sağanak nedeniyle oluşan toprak kayması sonucu bahçe duvarı ve yolun bir kısmı çöktü. Yolda park halinde bulunan Muharrem Boynueğri'ye ait 06 BB 4797 plakalı otomobil de oluşan toprak kayması sonucu bir evin bahçesine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmadı, bahçeye düşen otomobilde hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:43 Kaynak: AA

Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş, Güncel
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