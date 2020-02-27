Toprak kayması can aldı: 8 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toprak kayması can aldı: 8 ölü - Son Dakika

Toprak kayması can aldı: 8 ölü

6 saat önce

Kolombiya'da iki farklı bölgede şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya'da iki farklı bölgede şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya'nın Caldas bölgesindeki Chinchin ilçesinde şiddetli yağışlar sonucu toprak kayması meydana geldi. Bir evin tamamen toprak altında kaldığı felaket sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada 2 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Santander bölgesindeki Piedecuesta kasabasında meydana gelen toprak kaymasında ise 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sivil savunma ekipleri 8 aylık bir bebeği çamurla kaplı enkazın altından çıkararak hastaneye kaldırdı. Arama kurtarma ekiplerinin kayıp olduğu bildirilen 12 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

(İHA)

Toprak kayması can aldı: 8 ölü

Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:35 Kaynak: İHA
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