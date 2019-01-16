Son Dakika Haberleri: Toprak Kayması Evde Hasara Yol Açtı

Toprak Kayması Evde Hasara Yol Açtı

1 saat önce

Yayladağı ilçesi Gürışık Mahallesi'nde toprak kayması nedeniyle bir vatandaşın evi ve ahırında çatlaklar oluştu.

Toprak Kayması Evde Hasara Yol Açtı, System.String[]
Yayladağı ilçesi Gürışık Mahallesi'nde toprak kayması nedeniyle bir vatandaşın evi ve ahırında çatlaklar oluştu.

Gürışık Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet Beyazıt Gürbudak, yaptığı açıklamada, evinin üst bölümüne dolgu çalışması yapıldığını anlatarak, "Kış ayları ve yağışların gelmesiyle yaklaşık 3 aydır bu dolgu kaymaya başladı. Dolgunun verdiği ağırlıkla da bahçemizdeki zemin yaklaşık 2 metre yukarıya çıktı ve kayıyor. " dedi.

Evinde ve ahırında ciddi yarıklar oluştuğunu ve yarıkların her geçen gün büyüdüğünü kaydeden Gürbudak, bu duruma biran önce müdahale edilmesini istediklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:24 Kaynak: AA

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