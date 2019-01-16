Toprak Kayması Evde Hasara Yol Açtı
1 saat önce
Yayladağı ilçesi Gürışık Mahallesi'nde toprak kayması nedeniyle bir vatandaşın evi ve ahırında çatlaklar oluştu.
Yayladağı
ilçesi Gürışık Mahallesi'nde toprak kayması nedeniyle bir vatandaşın evi ve ahırında çatlaklar oluştu.
Gürışık Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet Beyazıt Gürbudak, yaptığı açıklamada, evinin üst bölümüne dolgu çalışması yapıldığını anlatarak, "Kış ayları ve yağışların gelmesiyle yaklaşık 3 aydır bu dolgu kaymaya başladı. Dolgunun verdiği ağırlıkla da bahçemizdeki zemin yaklaşık 2 metre yukarıya çıktı ve kayıyor. " dedi.
Evinde ve ahırında ciddi yarıklar oluştuğunu ve yarıkların her geçen gün büyüdüğünü kaydeden Gürbudak, bu duruma biran önce müdahale edilmesini istediklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:24 Kaynak: AA
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