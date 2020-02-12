Toprak kayması görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Toprak kayması görüntülendi - Son Dakika

Toprak kayması görüntülendi

6 saat önce

Amatör kamera ile görüntülenen toprak kayması anı RİZE - Rize'de, Pazar-Hemşin Karayolunun ikinci kilometresinde toprak kayması nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksama meydana geldi.

Amatör kamera ile görüntülenen toprak kayması anı RİZE - Rize'de, Pazar- Hemşin Karayolunun ikinci kilometresinde toprak kayması nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksama meydana geldi.

Toprak kayması cep telefonu ile görüntülendi.

Yetkililerin kopan parçaları temizlemesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Toprak kayması görüntülendi

Hemşin, Rize, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:20 Kaynak: AA
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