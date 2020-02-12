Toprak kayması görüntülendi - Son Dakika

Toprak kayması görüntülendi
6 saat önce
Amatör kamera ile görüntülenen toprak kayması anı RİZE - Rize'de, Pazar-Hemşin Karayolunun ikinci kilometresinde toprak kayması nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksama meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:20 Kaynak: AA
Amatör kamera ile görüntülenen toprak kayması anı RİZE - Rize'de, Pazar- Hemşin Karayolunun ikinci kilometresinde toprak kayması nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksama meydana geldi.
Toprak kayması cep telefonu ile görüntülendi.
Yetkililerin kopan parçaları temizlemesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
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