Son Dakika Haberleri: Toprak Kayması Halı Sahada Çökme Meydana Getirdi

Toprak Kayması Halı Sahada Çökme Meydana Getirdi

6 dakika önce

Karabük'te toprak kayması sonucu halı sahanın yarısında çökme meydana geldi.

Toprak Kayması Halı Sahada Çökme Meydana Getirdi, System.String[]
Karabük'te toprak kayması sonucu halı sahanın yarısında çökme meydana geldi.

Karabük'te Kayabaşı Mahallesi Çoban Tepe'de bulunan bir halı sahanın yanında bulunan toprak alanda heyelan meydana gelmesi sonucu sahanın belirli kısımlarında çökme meydana geldi. Açık halı sahanın duvarlarında da toprak kayması nedeniyle çatlaklar meydana gelirken, heyelanın devam etme ihtimalinin yüksek olduğu düşünülüyor. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:08 Kaynak: İHA

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