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Toprak kayması iki apartmanı boşalttırdı - Son Dakika

Toprak kayması iki apartmanı boşalttırdı

27.01.2022 01:50
Toprak kayması iki apartmanı boşalttırdı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir inşaatın temel kazısı esnasında meydana gelen toprak kayması dolayısı ile inşaatın yanında bulunan 2 apartman tedbiren boşaltıldı.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir inşaatın temel kazısı esnasında meydana gelen toprak kayması dolayısı ile inşaatın yanında bulunan 2 apartman tedbiren boşaltıldı.

Balıkesir'de eski vali konağı alanı olarak bilinen noktada devam eden temel kazı çalışması esnasında toprak kayması meydana geldi, yan tarafda bulunan 2 apartmanda 17 hane tedbiden boşaltıldı. Olay yerine AFAD müdürlüğü yetkilileri ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan geldi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alınırken yapılan ilk incelemelerde toprak kaymasının binaları çok etkilemediği ancak tedbirende olsa ailelerin bu gecelik otellere yerleştirilmesi karar verildi.

Başkan Orkan "Tüm önlemler alındı"

Gazetecilere olay yerinde açıklamalrda bulunan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan " Şu an Atatürk mahallesi eski vali konağı yediğimiz yerdeyiz. Bu eski vali konağında gördüğünüz gibi hafriyat çalışması yapılıyor bu hafriyat çalışması esnasında yandaki tabi kaldırımın olduğu yere kadar inşaat alanı yani yapım alanı geniş tabi onu açmaları gerekiyorlardı. Ama orda bi su patlağıyla ilgili bi su kaçağından kaynaklanan toprağın suyu aşağı bırakmasından kaynaklanan bi toprak kayması oluştu. Elektrikleri kestik, doğalgazıda çağırdık onlarında kesim işlemleriyle ilgi bilgi verdik Şuan için yapılabilecekleri yaptığımızı düşünüyoruz artık sabah inşallah en kısa zamanda hem ilk dolgu yapıp ondan sonra da imalatı yaparız. Kalan vatandaşlarımıza da, iş yerine ve iş yeri sahibine de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

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Toprak kayması iki apartmanı boşalttırdı
Toprak kayması iki apartmanı boşalttırdı
Toprak kayması iki apartmanı boşalttırdı
Toprak kayması iki apartmanı boşalttırdı
Toprak kayması iki apartmanı boşalttırdı
Toprak kayması iki apartmanı boşalttırdı
Toprak kayması iki apartmanı boşalttırdı
Toprak kayması iki apartmanı boşalttırdı
Toprak kayması iki apartmanı boşalttırdı
Toprak kayması iki apartmanı boşalttırdı
Toprak kayması iki apartmanı boşalttırdı
Toprak kayması iki apartmanı boşalttırdı
Toprak kayması iki apartmanı boşalttırdı

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Dinçer Orkan, Balıkesir, AFAD, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Toprak kayması iki apartmanı boşalttırdı - Son Dakika


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