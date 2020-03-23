Toprak kayması sonucu 1 işçi yaralandı - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Hecinler köyünde sürdürülen çalışmalar sırasında bir işçi toprak altında kaldı. Yaralanan işçi üniversite hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Düzce ili katı atık bertaraf tesisi inşaatında meydana gelen toprak kayması sonucu 1 işçi yaralandı. Hecinler köyünde Düzce ili katı atık bertaraf tesisi alanında iş makineleriyle yürütülen çalışmada toprak kayması sonucu Adem Ö. isimli işçi kısmen toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine Düzce İtfaiyesi, AFAD ekipleri, sağlık görevlileri ve jandarma gönderildi. Belden aşağısı toprak altında kalan işçi Adem Ö. yapılan çalışma sonucu bulunduğu yerden kurtarılarak ambulans ile Düzce Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DÜZCE