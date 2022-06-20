Toprak kayması sonucu yaşamını yitiren işçinin ölmeden önce yaptığı paylaşım yürek dağladı - Son Dakika
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Toprak kayması sonucu yaşamını yitiren işçinin ölmeden önce yaptığı paylaşım yürek dağladı

20.06.2022 21:59

Kütahya'da belediye ekiplerince yapılan kanalizasyon çalışması esnasında yaşanan toprak kayması sonucu yaşamını yitiren işçinin ölmeden yaklaşık 18 saat önce sosyal medya hesabından "Her nefis ölümü tadacaktır" şeklinde paylaşım yapması yürekleri sızlattı.

Bahçelievler Mahallesi'nde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu Mehmet Ali Kıyak ve Ali Candan toprak altında kaldı. 3 çocuk babası Candan olay yerinde hayatını kaybederken, Kıyak ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu toprak altından yaralı olarak çıkartıldı. Kıyak, ambulansla Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Candan'ın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Göçükte ölen işçiden 'Her nefis ölümü tadacaktır' paylaşımı

SON PAYLAŞIMI YÜREKLERİ DAĞLADI

Ali Candan'ın dün akşam saat 21.59'da Facebook hesabından hem profil hem de kapak resmini değiştirerek, Arapça ve Türkçe olarak "Her nefis ölümü tadacaktır" paylaşımını yaptığı ortaya çıktı. Candan'ın bu paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının yüreklerini sızlattı.

İşte o paylaşım:

Göçükte ölen işçiden 'Her nefis ölümü tadacaktır' paylaşımı
YORUMLAR
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Kanalizasyon çalışmasında toprak kaydı: 1 ölü, 1 yaralı Kanalizasyon çalışmasında toprak kaydı: 1 ölü, 1 yaralı Talas'ta asfalt yenileniyor, sökülenler altyapı oluyor Talas'ta asfalt yenileniyor, sökülenler altyapı oluyor
Kaynak: İHA

Bahçelievler Mahallesi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Toprak kayması sonucu yaşamını yitiren işçinin ölmeden önce yaptığı paylaşım yürek dağladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Toprak kayması sonucu yaşamını yitiren işçinin ölmeden önce yaptığı paylaşım yürek dağladı - Son Dakika
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