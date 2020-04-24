Toprak kayması sonucu yol kısmen çöktü - Son Dakika

Toprak kayması sonucu yol kısmen çöktü
6 saat önce
Toprak kayması sonucu yol kısmen çöktü Yozgat'ın Çorum ve Tokat illeri güzergahında olan Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyü girişinde toprak kayması sonucu yol kısmen çöktü.
Toprak kayması sonucu yol kısmen çöktü
YOZGAT - Yozgat'ın Çorum ve Tokat illeri güzergahında olan Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyü girişinde toprak kayması sonucu yol kısmen çöktü.
Yolun alt kısmında meydana gelen toprak kayması nedeniyle yaklaşık 50 metrelik bölümde yarım metreye ulaşan çökmeler oluştu. Çökme sonrası yol geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Çöken yolda karayolları ekipleri önlem alarak uyarıcı levha astı. Trafik akışı ise tali yoldan sağlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 02:27 Kaynak: İHA
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