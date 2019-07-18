Toprak kayması ve heyelandan etkilenen vatandaşları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
2 saat önce
Toprak kayması ve heyelandan etkilenen vatandaşları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:33 Kaynak: AA
Toprak kayması ve heyelandan etkilenen vatandaşları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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