Son Dakika Haberleri: Toprak kayması ve heyelandan etkilenen vatandaşları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Toprak kayması ve heyelandan etkilenen vatandaşları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

2 saat önce

Toprak kayması ve heyelandan etkilenen vatandaşları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Toprak kayması ve heyelandan etkilenen vatandaşları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Toprak kayması ve heyelandan etkilenen vatandaşları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:33 Kaynak: AA
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