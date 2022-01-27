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Toprak kayması yaşanan bölgede vatandaşlar korkudan uyuyamıyor - Son Dakika

Toprak kayması yaşanan bölgede vatandaşlar korkudan uyuyamıyor

27.01.2022 19:19

Toprak kayması yaşanan bölgede vatandaşlar korkudan uyuyamıyorSAMSUN Samsun'da yağışlı günlerde toprak kayması yaşayan yamaç, çevre sakinlerini korkutuyor.

Toprak kayması yaşanan bölgede vatandaşlar korkudan uyuyamıyor

SAMSUN Samsun'da yağışlı günlerde toprak kayması yaşayan yamaç, çevre sakinlerini korkutuyor. Yamacın altında serası bulunan vatandaşı toprak kayması korkusu uyutmuyor.

İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde tramvay istasyonunun karşısında bulunan tepe yağışlı günlerde toprak kayması yaşıyor. Aşağıya doğru kayan tepe yamacın altındaki seraya zarar veriyor. Fidanlarının bazen toprak altında kaldığını belirten seracı Nazım Ünlü toprak kayması nedeniyle serasının yıkılmasından korktuğunu, bu nedenle yağışlı gecelerde uyuyamadığını belirtti. Yamaçta toprak kayması sonucu eğik duran ağaçlar görünüyor. Toprak kayması yaşanan yamacın ilerisinde yeni binalar ve inşaat çalışmaları da dikkat çekiyor.

Nazım Ünlü, "Yaklaşık 15 senedir buradaydım. O zamandan bu yana kayıyordu ama son yıllarda daha sık kaymaya başladı. Toprak serama geliyor. Zararı serama olacak. Şu an bu serayı yaptırsam 15-20 bin TL tutar. Allah korusun sera çöker bir şey olur diye yağış olan günlerde sabaha kadar uyuyamıyorum. Serayı büyük ihtimalle yazın söküp, 5-6 metre daha ileri alacağım" dedi.

Çevredeki vatandaşlardan Mehmet Ün ise "Burası her sene ufak ufak kayıyor. Özellikle yağışların çok olduğu yıllarda kayıyor. Denize yakın olduğundan sanırım taban suyu var. Bunun altında büyük ihtimalle su var. Çok tehlike arz etmiyor az az kayıyor. Ama seraya bastırıyor. İleride yukarıdaki yolda bir oynama olursa belediye yapar ama şu an böyle bir durum yok" diye konuştu.

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Tramvay, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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