Son Dakika Haberleri: Toprak Kaymasında Zarar Gören Evler Boşaltıldı

Toprak Kaymasında Zarar Gören Evler Boşaltıldı

46 dakika önce

Eyüpsultan'da iki hafta önce toprak kayması sonucu hasar gördüğü için mühürlenen evler boşaltıldı.

Toprak Kaymasında Zarar Gören Evler Boşaltıldı, System.String[]
Eyüpsultan'da iki hafta önce toprak kayması sonucu hasar gördüğü için mühürlenen evler boşaltıldı.

İslambey Mahallesi Nigari Sokak'ta yaklaşık iki hafta önce toprak kayması nedeniyle evleri zarar gören vatandaşlar, eşyalarını dışarı çıkardı.

Dairelerini boşaltan ev sahipleri, eşyalarını nakliye araçlarına yükleyerek götürdü.

Bu arada, aynı yerde dün gece tekrar yaşanan toprak kaymasının bina sakinlerini tedirgin ettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:44 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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