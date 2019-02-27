Toprak Kaymasında Zarar Gören Evler Boşaltıldı

Eyüpsultan'da iki hafta önce toprak kayması sonucu hasar gördüğü için mühürlenen evler boşaltıldı.

Eyüpsultan'da iki hafta önce toprak kayması sonucu hasar gördüğü için mühürlenen evler boşaltıldı.



İslambey Mahallesi Nigari Sokak'ta yaklaşık iki hafta önce toprak kayması nedeniyle evleri zarar gören vatandaşlar, eşyalarını dışarı çıkardı.



Dairelerini boşaltan ev sahipleri, eşyalarını nakliye araçlarına yükleyerek götürdü.



Bu arada, aynı yerde dün gece tekrar yaşanan toprak kaymasının bina sakinlerini tedirgin ettiği öğrenildi.

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