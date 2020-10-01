Son dakika haberleri! Toprak kendiliğinden alev alıyor, dumanlar yükseliyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Toprak kendiliğinden alev alıyor, dumanlar yükseliyor

Son dakika haberlerine göre Toprak kendiliğinden alev alıyor, dumanlar yükseliyor İzmir'in Gaziemir ilçesinde yıllar önce kapatılan eski kurşun fabrikasının bulunduğu bölgede ağır kimyasal ve radyoaktif kirleticilerin toprakta hala olduğu belirlendi Mahallede kanser, sakat doğumlar, hayvan ölümleri yaşanıyor İzmir'in...

Toprak kendiliğinden alev alıyor, dumanlar yükseliyor

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yıllar önce kapatılan eski kurşun fabrikasının bulunduğu bölgede ağır kimyasal ve radyoaktif kirleticilerin toprakta hala olduğu belirlendi

Mahallede kanser, sakat doğumlar, hayvan ölümleri yaşanıyor

İZMİR - İzmir'in Gaziemir ilçesinde yıllar önce kapatılmasına rağmen toprağa gömülen radyoaktif maddeler nedeniyle risk oluşturan eski kurşun fabrikasında inceleme yapan bilirkişi, raporunda ağır kimyasal ve radyoaktif kirleticilerin hala bölgede yer aldığını belirtirken, topraktan tüten dumanlar da kameraya yansıdı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yıllar önce kapatılmasına rağmen toprağa gömülen radyoaktif maddeler sebebiyle 'İzmir'in Çernobil'i' olarak bilinen eski kurşun fabrikası, iddialara göre çevrede risk oluşturmaya devam ediyor. 2013 yılında çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 5,7 milyon TL ceza kesilen eski kurşun fabrikasının bulunduğu arazide inceleme yapan bilirkişi, tüm verileri bir araya getirerek yeni raporunu tamamladı. Hazırladığı raporda ağır kimyasal ve radyoaktif kirleticilerin bölgede hala yer aldığını belirten bilirkişi, bu maddelerin doğayı ve insan sağlığını olumsuz etkilediğini vurguladı. Sabah erken saatlerde ve yağmur yağdığı günlerde toprağın kendiliğinden alev aldığını ve dayanılmaz bir koku ve duman oluşturduğunu söyleyen çevre sakinleri ise radyoaktif kirliliğin bir an önce temizlenmesini istedi.

"Sakat çocuğu olanlar var"

1975 yılından beri eski kurşun fabrikasının karşısındaki evinde ikamet ettiğini söyleyen Makbule Morkaya, "2007 senesinde atık gömmüşler buraya. Yağmur yağdığı zaman zehir saçılıyor her yere. Kamyonlarla buraya toprak yığdılar, temizliyoruz dediler ama yalan söylediler. Her yere şikayet ettik. Mahallede hasta olan, kanser olan insan dolu. Ben boğazımdan ameliyat oldum, böbreklerim çürüdü. Eşim de rahatsız. Sakat çocuğu olanlar da oldu. Devletten yardım istiyoruz. Bu pisliği buradan kaldırsınlar" dedi.

"Yağmur yağınca alev çıkıyor"

Bölge sakinlerinden Namık Madenci de eski fabrika sahasını araştırmak için gelen bilim adamlarının bölgede radyasyon tespit ettiğini ifade ederek, "Topraktan duman çıkıyor, sönsün diye su döktüğümüz zaman alev çıkıyor. Toprağın içindeki madde neyse suyla dönüşüme giriyor. Yağmur yağınca da alev çıkıyor. Çevreye çok zararı var" diye konuştu.

"Karınca bile yaşamıyor"

Eski kurşun fabrikasının yanındaki alanda çobanlık yapan Cuma Canke ise yaklaşık 45 yıldır aynı yerde hayvanlarını otlattığını ifade ederek, "Sabah erken ve yağmur yağınca duman çıkıyor. Çevreye çok zararı var. Fabrika bölgesinde bir tane canlı yaşayamıyor. Karıncalar bile ölüyor. Bu pisliği bir türlü buradan kaldırtamadık. 2-3 tane inek öldü burada. Keçilerin memeleri bozuluyor. Hayvanlar yaşayamıyor burada" diyerek toprağın altına gömülü atıkların hayvanlara da zararı olduğunu söyledi.

Öte yandan, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından 100 bin ton nükleer atık tespit edilen eski kurşun döküm fabrikasının 70 dönümlük bahçesinde toprağın kendiliğinden alev alması ve dumanlar yükselmesi kameraya yansıdı.

"İzmir'i zehirleyen bu alan artık temizlenmelidir"

Öte yandan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, alandaki toprağın zehir kustuğunu, Gaziemirlilerin her gün zehir soluduğunu belirtti. Yazılı açıklama yapan Başkan Arda, "Bu bölgeye gittiğinizde nefes almakta zorlanıyorsunuz. Genziniz yanıyor. Bölgede astım ve kanser vakalarının arttığına dair bilgiler geliyor. Sadece Gaziemir'i değil, tüm İzmir'i zehirleyen bu alan artık temizlenmelidir. Lütfen artık sesimizi duyun" dedi.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından Gaziemir'de 13 yıl önce tespit edilen eski kurşun döküm fabrikasının bahçesindeki tehlikeli atık ve radyoaktif maddelerin Gaziemir ve İzmir'e zehir saçmaya devam ettiğini kaydeden Başkan Arda, "Tesisin 70 dönümlük bahçesinde tonlarca nükleer atık tespit edilmişti. Ölçümlerde radyasyon miktarı normal değerin 219 katı çıkmıştı. Uzmanlar tehlikeli atıkların toprak, hava, suya karışarak hala tehlike saçtığını belirtmişlerdi. Bu atıkların olduğu alan 'İzmir'in Çernobil'i' olarak anılmaya devam ediyor. İlçemizdeki eski kurşun fabrikasında ortaya çıkan, sadece nükleer santrallerde açığa çıkan uranyumun ayrışması sonucu oluşan europium 152-154 bulaşık atıkları, tüm İzmir'i tehdit etmeye devam ediyor. Sadece nükleer santrallerde oluşabilen bu atıklar, ülkemizde kurulu bir nükleer santral bulunmadığı halde oraya nereden ve nasıl geldi? O atıklar 13 yılda neden bilimsel yöntemlere uygun şekilde bertaraf edilmedi? Şimdi de yer altındaki atıklardan için için dumanlar çıkmaya ve çok ağır bir koku yayılmaya başladı. Bölgede yaşayanlar başta olmak üzere tüm İzmir büyük bir risk altında. Buranın temizlenmesi için daha ne bekleniyor? İzmir ve Gaziemir halkının sağlığı için tüm yetkilileri harekete geçmeye çağırıyorum. Bu İzmir'in sorunu, ülkenin sorunu. İzmir Valimiz Yavuz Selim Köşger'e de dile getirdik. Tüm yetkili kurumlarla bir masa etrafında toplanmak istiyoruz. Bu sorunu ancak hep birlikte çözebiliriz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri! Toprak kendiliğinden alev alıyor, dumanlar yükseliyor
Son dakika haberleri! Toprak kendiliğinden alev alıyor, dumanlar yükseliyor
Son dakika haberleri! Toprak kendiliğinden alev alıyor, dumanlar yükseliyor
Son dakika haberleri! Toprak kendiliğinden alev alıyor, dumanlar yükseliyor
Son dakika haberleri! Toprak kendiliğinden alev alıyor, dumanlar yükseliyor
Son dakika haberleri! Toprak kendiliğinden alev alıyor, dumanlar yükseliyor
Son dakika haberleri! Toprak kendiliğinden alev alıyor, dumanlar yükseliyor
Son dakika haberleri! Toprak kendiliğinden alev alıyor, dumanlar yükseliyor

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kimyasal, Gaziemir, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 10:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Toprak kendiliğinden alev alıyor, dumanlar yükseliyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüsü önlemeye yönelik geliştirilen burun spreyinin güvenli olduğu raporlandı Göztepe, Guilherme'yi 2 yıllığına kadrosuna kattı Trabzonspor, Guilherme ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı Hindistan'da aynı gün içerisinde iki genç kadının tecavüz sonucu ölmesi infial yarattı Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak
Tartışma yaratan vaka sayısı sözlerinin ardından Bakan Koca'dan yeni açıklama: Ulusal çıkarlar korunuyor Tartışma yaratan vaka sayısı sözlerinin ardından Bakan Koca'dan yeni açıklama: Ulusal çıkarlar korunuyor         
16:45
Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor         
16:28
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım         
16:00
Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü         
15:37
Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm turlar, tek maç üzerinden oynanacak Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm turlar, tek maç üzerinden oynanacak         
15:24
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "idam" açıklaması: Düzenleme bana gelirse onaylarım         
15:23
Kiradan tasarruf etmek isteyen üniversiteliler depo konteynerlere yöneldi Kiradan tasarruf etmek isteyen üniversiteliler depo konteynerlere yöneldi         
14:58
TBMM destek mesajı verdi! Özel oturuma sadece Azerbaycan Ankara Büyükelçisi davet edildi TBMM destek mesajı verdi! Özel oturuma sadece Azerbaycan Ankara Büyükelçisi davet edildi         
14:28
Bakan Albayrak'tan, Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısına ilişkin değerlendirme: YEP'te önceliğimizdi Bakan Albayrak'tan, Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısına ilişkin değerlendirme: YEP'te önceliğimizdi         
14:13
Yoldan geçerken tabut şakasına maruz kalanların korkudan aklı çıktı Yoldan geçerken tabut şakasına maruz kalanların korkudan aklı çıktı         
13:48
Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı         
13:43
Arkadaşlık teklifini reddeden kasiyer kadını çalıştığı markette vurup, ardından intihar girişiminde bulundu Arkadaşlık teklifini reddeden kasiyer kadını çalıştığı markette vurup, ardından intihar girişiminde bulundu         
12:47
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar "Ölmek istemiyorum" diye dua ediyor         
11:40
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddia edilen Ajda Pekkan konuştu: Ben bile ikna oldum Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddia edilen Ajda Pekkan konuştu: Ben bile ikna oldum         
10:28
Sokakta oynarken yılan sokan çocuğun eli kesilmekten son anda kurtarıldı Sokakta oynarken yılan sokan çocuğun eli kesilmekten son anda kurtarıldı         
10:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 17:08:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Toprak kendiliğinden alev alıyor, dumanlar yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei