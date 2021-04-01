Toprak kortun yıldızları İstanbul'da buluşuyor - Son Dakika

Toprak kortun yıldızları İstanbul'da buluşuyor

01.04.2021 13:17
Toprak kortun yıldızları İstanbul'da buluşuyor, System.String[]

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi 19-25 Nisan tarihleri arasında TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul ile toprak kortun yıldızlarına ev sahipliği yapacak.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi 19-25 Nisan tarihleri arasında TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul ile toprak kortun yıldızlarına ev sahipliği yapacak.

WTA takvimindeki yeri itibariyle Roland Garros öncesi önemli bir durak olma özelliği taşıyan TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul'da bu yıl da kadınlar tenisinin en üst seviyedeki oyuncuları kortta olacak. Mevcut katılım listesine göre dünya sıralamasında 21. sırada bulunan, toprak kortta başarılı performansıyla dikkat çeken, 2019 Istanbul Cup şampiyonu Hırvat raket Petra Martic bu yılki organizasyonda 1 numaralı seri başı olarak boy gösterecek. Son şampiyon Patricia Maria Tig'in yanı sıra dünya eski 2 numarası 18 WTA şampiyonluğu bulunan Svetlana Kuznetsova, 2021'de St. Petersburg Ladies Trophy ve Philip Island Trophy turnuvalarını kazanarak yükselişe geçen Daria Kasatkina, başarıları ile dikkat çeken Rus tenisçiler Veronika Kudermetova ile Anastasia Pavlyuchenko ve Fransız yıldızlar Alize Cornet ile Kristina Mladenovic ana tabloda boy gösterecek. Turnuvanın eleme tablosunda ise geçtiğimiz sene elemelerden gelerek finale yükselen Kanadalı Eugenie Bouchard, dünya eski 2 numarası Vera Zvonareva ve dünya eski 5 numarası Sara Errani gibi güçlü isimler yer alıyor. Belirlenecek wild card'lar ile milli tenisçilerimiz de turnuvada mücadele edecek.

Cengiz Durmuş: "Tenis heyecanı İstanbul'a geri dönüyor"

Ülke tenisinin evi sayılabilecek Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde geçen sene mükemmel bir heyecana tanıklık edildiğini söyleyen Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Tenis heyecanı nisanda İstanbul'a geri dönüyor. Geçtiğimiz sene çok olumlu geri dönüşler aldık. Turnuva bitiminde WTA Başkanı ve Ceo'su Steve Simon yazdığı mektupta, tesisin yapımı ve turnuvanın başarıyla düzenlenmesi ile ilgili özel olarak Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve şahsıma tebrik ve teşekkürlerini iletti, uzun yıllar ortaklık kurma isteklerini bizzat belirtti. Ülkemiz uluslararası spor organizasyonlarına yaptığı başarılı ev sahipliği ile adından sıkça söz ettiriyor. Tenis branşında ise en fazla uluslararası turnuva düzenleyen ülkeler sıralamasında ilk sıralardayız. Müthiş bir ilgi ve memnuniyet söz konusu, bu durum da bizleri her zaman daha iyisini gerçekleştirmek adına teşvik ediyor. Bu sene de ülkemiz tenisine uzun yıllardır önemli katkıları bulunan Türkiye Ekonomi Bankası'nın isim sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve bakanlığımızın değerli destekleri ile turnuvamızın ikincisini gerçekleştirmeye hazırlanıyoruz. Ekibimiz tüm sürecin kusursuz ilerlemesi konusunda hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Dünya tenisinin yıldız isimlerini yeniden ülkemizde ağırlayacak olmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz" diye konuştu.

Bu sene ikincisi düzenlenecek 235 bin 238 Dolar para ödüllü turnuvanın organizasyonu korona virüs tedbirleri çerçevesinde seyircisiz olarak gerçekleşecek. - İSTANBUL

Toprak kortun yıldızları İstanbul'da buluşuyor
Toprak kortun yıldızları İstanbul'da buluşuyor
Toprak kortun yıldızları İstanbul'da buluşuyor
Toprak kortun yıldızları İstanbul'da buluşuyor

BNP Paribas, İstanbul, Türkiye, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Toprak kortun yıldızları İstanbul'da buluşuyor - Son Dakika Spor


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