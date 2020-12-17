Toprak Koruma Kurulu toplandı - Son Dakika

Toprak Koruma Kurulu toplandı

17.12.2020 17:53
Toprak Koruma Kurulu toplandı, System.String[]

Manisa'da, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında gerçekleştirilen İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi.

Manisa'da, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında gerçekleştirilen İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi.

Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Vali Yaşar Karadeniz'in yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Eyüp Gül, Defterdar Şenol Gezer, Manisa Büyükşehir Belediyesi Temsilcisi Orçun Doğan, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, TEMA Vakfı İl Temsilcisi Sezgin Süner ve kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda Manisa'da yapılması planlanan tarımsal ve tarım dışı tesislere ilişkin kararlar alınarak değerlendirmelerde bulunuldu. - MANİSA

Toprak Koruma Kurulu toplandı
Toprak Koruma Kurulu toplandı

Şehzadeler, Karadeniz, Manisa, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Toprak Koruma Kurulu toplandı - Son Dakika Ekonomi


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