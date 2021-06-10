Toprak Koruma Kurulu Toplantısı Vali Elban'ın Başkanlığında Gerçekleştirildi - Son Dakika

TOPRAK KORUMA KURULU TOPLANTISI VALİ ELBAN'IN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Süleyman Elban'ın başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toprak Koruma Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; tarım arazilerinin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılmasına yönelik inceleme, değerlendirme ve izleme yapmak, ortaya çıkan olumsuzlukları belirlemek, toprağımızı korumak ve bununla ilgili sorunları giderici önlemleri almak, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak için görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Vali Elban; Adana, Türkiye ve gelecek nesillerimiz için tarım arazilerinin korunması gerektiğini belirterek, "Topraklarımızı seviyoruz ve çok önemsiyoruz. Hukuka ve mevzuata uygun olarak topraklarımızı atalarımızdan alıp gelecek kuşaklara devretme mantığıyla kararlarımızı alıyoruz. " dedi.

Alınan kararlarda memleketimizin, milletimizin, çocuklarımızın geleceği için hassas davranıldığını ve tarım arazilerinin önemine binaen korunması gerektiğini ifade eden Elban, topraklarımızın korunması hususunda gösterdikleri hassasiyet noktasında kurul üyelerine de ayrıca teşekkürlerini iletti.

Toplantı, kurul üyelerinin gündem maddeleri hakkında görüş alışverişinde bulunup önerilerini belirtmelerinin ardından Vali Elban'ın, "Aldığımız kararların ilimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. " sözleriyle son buldu.