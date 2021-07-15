Toprak Koruma Kurulu Toplantısı Valimiz Başkanlığında Yapıldı - Son Dakika

Toprak Koruma Kurulu Toplantısı Valimiz Başkanlığında Yapıldı

Toprak Koruma Kurulu Toplantısı Valimiz Başkanlığında Yapıldı
Son Güncelleme: 15.07.2021 03:13

Tarım arazilerinin korunması ve daha verimli kullanılmasına yönelik alınan kararların değerlendirildiği İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, Valimiz Hulusi ŞAHİN başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Tarım arazilerinin korunması ve daha verimli kullanılmasına yönelik alınan kararların değerlendirildiği İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, Valimiz Hulusi ŞAHİN başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Altyapı Şube Müdürünün gündemdeki konulara ilişkin yaptığı bilgilendirme sunumu ile başlayan toplantıda; tarım arazilerinin amacına uygun olarak en verimli şekilde kullanılması konusunda yürütülecek çalışmalar görüşüldü. Toplantıya; İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, İl Tarım ve Orman Müdürü, İl Defterdar Vekili, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Belediye Başkan Yardımcısı, DSİ 103. Şube Müdür Vekili, Batman Üniversitesi Temsilcisi, Ziraat Odası Başkanı, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı, Tema Vakfı İl Temsilcisi ile ilgili kurumların teknik personeli katıldı.

Kaynak: Habermetre

Tarım, Son Dakika

Son Dakika Sadece Haberler Toprak Koruma Kurulu Toplantısı Valimiz Başkanlığında Yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Toprak Koruma Kurulu Toplantısı Valimiz Başkanlığında Yapıldı - Son Dakika
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