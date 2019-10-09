Son Dakika Haberleri: Toprak Koruma Kurulu toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel Toprak Koruma Kurulu toplantısı yapıldı

Toprak Koruma Kurulu toplantısı yapıldı

1 saat önce

İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı Valilik toplantı salonunda gerçekleşti.

Toprak Koruma Kurulu toplantısı yapıldı, System.String[]

İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı Valilik toplantı salonunda gerçekleşti.


Tarım arazilerinin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılmasına yönelik inceleme, değerlendirme ve izleme yapmak, ortaya çıkan olumsuzlukları belirlemek, toprak korumayı ve bununla ilgili sorunları giderici önlemler almak, geliştirmek, uygulanmasını sağlamak için Valilik toplantı salonunda İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleşti.


Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlandığı toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - IĞDIR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:04 Kaynak: İHA
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