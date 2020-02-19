Toprak Koruma Kurulu Vali Demirtaş başkanlığında toplandı - Son Dakika
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Toprak Koruma Kurulu Vali Demirtaş başkanlığında toplandı

7 saat önce

Toprak Koruma Kurulu toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında toplandı.

Toprak Koruma Kurulu Vali Demirtaş başkanlığında toplandı, System.String[]

Toprak Koruma Kurulu toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında toplandı.


Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç ile Toprak Koruma Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda tarım arazilerinin korunması ve daha verimli kullanılmasına yönelik kararlar görüşüldü.


Toplantıda gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından aşağıda belirtilen kararlar alındı.Buna göre, Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi'nde bulunan 3,0992 ha (30.992,00 m2) yüzölçümündeki 12697/3 ada/parselde, Yüreğir Kaymakamlığı tarafından "Mevsimlik Tarım İşçilerinin Yaşam Alanlarının Rehabilitasyonu" amacıyla altı kuru üstü kapalı sistem yapı inşa edilmesi planlanan parselin tarım dışı amaçla kullanım talebi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.


TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü ile EMBA Elektrik Üretim A.Ş arasında imzalanan Bağlantı Anlaşması kapsamında Sarıçam ilçesi Büyükbaklalı, Çamlıca, Yarımca, Yeniyayla, Aydınyurdu Kılıçlı ve Mustafalar mahallelerinde tesis edilecek olan 380 kV Hunutlu TES GİS TM-Adana TM Enerji İletim Hattı güzergahı boyunca 28,00 ha irtifak alanı ile direk yerlerine isabet eden 0,49 ha arazinin tarım dışı kullanım talebi de görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.


Toplantı, kurul üyelerinin gündem maddeleri hakkında görüş alışverişi ile devam etti. - ADANA

Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:23 Kaynak: İHA
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