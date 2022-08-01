TMO Kalitesine Göre Fındık Alım Fiyatlarını Açıkladı: Kilogramı 51-53 Tl

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık alım fiyatlarını açıkladı. Buna göre kilogram fındık fiyatı; Giresun kalite için 53 TL, levant kalite için 52,00 TL, sivri kalite için ise 51 TL olarak belirlendi. Fındık alımları 22 Ağustos'ta başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cumartesi günü Ordu'da, desteklerle birlikte fındık alım fiyatını 54 TL/kilogram olarak açıklamış, ancak kalitesine göre fındık fiyatı hakkında bilgi vermemişti.

TMO'dan beklenen açıklama bugün geldi. Desteklerle birlikte Giresun kalite için 53 TL/kg, levant kalite için 52,00 TL/kg, sivri kalite için ise 51 TL/kg olarak belirlendi.

TMO tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bakanlığımızın üreticilere vereceği destek ödemeleri (alan bazlı, mazot ve gübre) ile birlikte düşünüldüğünde ortalama fiyat 54,00 TL/Kg olacaktır. Ayrıca yüksek randımanlı fındığa geçmiş yıllarda olduğu gibi randıman farkı ilave edilecektir."

FINDIK ALIMLARI 22 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Yapılan açıklamada, "Kabuklu fındık alımlarına 22 Ağustos'ta başlanacak olup alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacaktır. Üreticilerimiz 15 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile www.tmo.gov.tr adresi üzerinden randevularını alabilecektir" denildi.