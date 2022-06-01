Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, 'uygun fiyatlı buğday' açıklaması

TARIM ve Orman Bakanlığı, fırınlara ve ekmek üreticilerine belirli fiyattan satış yapacağını taahhüt eden un fabrikalarına Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından uygun fiyatla ekmeklik buğday satışı yapılmaya devam edileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, TMO aracılığıyla 2021 yılında yaşanan kuraklığın ardından gereken tedbirlerin alındığı belirtilerek, "Bu kapsamda 2021 Eylül'den itibaren un regülasyon çalışması ile TMO stoklarındaki ekmeklik buğdayın, un fiyatlarını makul seviyede tutacak şekilde taahhütname karşılığında satışı yapılmış böylece unun uygun fiyatlarla fırıncı esnafımıza ulaşması sağlanmıştır. Ülkemiz buğday üretimi 2022 yılında hava koşullarının da olumlu gitmesiyle geçen yılın yüzde 10,5 üzerinde 19,5 milyon ton, toplam hububat üretiminin de geçen yılın yüzde 15,7 üzerinde 36,7 milyon ton olması beklenmektedir. Buğday ve arpa hasadı lokal olarak başlamış olup hasat edilen yerlerde verimin geçen yılın üzerinde olduğu müşahede edilmektedir. Ancak gelinen noktada buğday hasadının yapıldığı haziran- ağustos dönemi için piyasa un fiyatlarında aşırı artış beklentilerinin oluştuğu yönünde spekülasyonlar yapıldığı gözlenmektedir" denildi.

'TMO TARAFINDAN UYGUN FİYATLA EKMEKLİK BUĞDAY SATIŞI YAPILMAYA DEVAM EDİLECEK'Spekülasyonların tüketicileri olumsuz etkilemesini önlemek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu, TMO'nun un regülasyon uygulamalarına tekrar devam edilmesinin uygun görüldüğü aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda fırınlara ve ekmek üreticilerine belirli bir fiyattan un satışı yapacağını taahhüt eden un fabrikalarına TMO tarafından uygun fiyatla ekmeklik buğday satışı yapılmaya devam edilecektir. Piyasalar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de yakından takip edilmeye devam edilecek olup piyasa istikrarına yönelik gereken tüm tedbirler alınacaktır."