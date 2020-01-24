Toprak Mahsulleri Ofisinden nohut ve yeşil mercimek fiyatı açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Toprak Mahsulleri Ofisinden nohut ve yeşil mercimek fiyatı açıklaması Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Toprak Mahsulleri Ofisinden nohut ve yeşil mercimek fiyatı açıklaması Açıklaması

6 saat önce

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), bazı basın organlarında yer alan "bakliyat fiyatlarının tarladan sofraya 4 kat arttığına" ilişkin haberler üzerine, Ofisin nohut ve yeşil mercimek fiyatlarını duyurdu.

Toprak Mahsulleri Ofisinden nohut ve yeşil mercimek fiyatı açıklaması Açıklaması, System.String[]

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), bazı basın organlarında yer alan "bakliyat fiyatlarının tarladan sofraya 4 kat arttığına" ilişkin haberler üzerine, Ofisin nohut ve yeşil mercimek fiyatlarını duyurdu.

TMO'dan yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında "bakliyat fiyatlarının tarladan sofraya 4 kat arttığına, örneğin nohudun tarlada kilogram başına 3 lira, marketlerde 12 lira olduğuna" dair haberlerin yer aldığı belirtildi.

Ofisin stoklarında yer alan nohut ve yeşil mercimeklerin, ülke genelinde yaklaşık 150 TMO satış noktasında ve e-PttAVM aracılığıyla internet üzerinden perakende satıldığına işaret edilen açıklamada, "Bu kapsamda paketli bakliyat perakende satışlarda, kilogram başına yeşil mercimek için 5 lira, nohutta ise kalibresine göre 4-6,5 lira fiyat belirlenmiş olup, satışlar devam etmektedir." bilgisi verildi.

Bakliyat stoklarının, paketli veya natürel olarak toptan satışa da sunulduğu kaydedilen açıklamada, "Toptan satış fiyatlarımız, natürel nohut için kilogram başına 3,25-3,30 lira, yeşil mercimek için 3,05-3,10 lira, paketli ürünlerde ise nohutta 2,90-4,90 lira, yeşil mercimekte ise 4,60 lira seviyesindedir." ifadeleri kullanıldı.

TMO'nun ülke genelindeki talebin tamamını karşılayacak miktarda stoku bulunduğu vurgulanan açıklamada, piyasalar yakından takip edilerek üretici ve tüketici lehine gerekli her türlü önlemin alınmaya devam edileceği belirtildi.

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 07:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Telefon operatörlerinden deprem bölgesindeki vatandaşlara ücretsiz iletişim desteği
Bakan Kurum'dan Manisa depremine ilişkin açıklama: Ağır hasarlı binalar için ödemeler pazartesi başlayacak Vatandaşa "2019'un en önemli sorunu" soruldu! Sonuç çok çarpıcı Bakan Albayrak: TL varlıklara yatırım yapanlar kazandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 02:10:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Toprak Mahsulleri Ofisinden nohut ve yeşil mercimek fiyatı açıklaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]