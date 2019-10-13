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Toprak Razgatlıoğlu Arjantin'de 3. oldu

12 dakika önce

Arjantin'deki 4 bin 276 metrelik Circuito San Juan Villicum Pisti'nde düzenlenen 12. etabın ilk yarışında, Turkish Puccetti sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu piste çıktı.

Toprak Razgatlıoğlu Arjantin'de 3. oldu, System.String[]

Arjantin'deki 4 bin 276 metrelik Circuito San Juan Villicum Pisti'nde düzenlenen 12. etabın ilk yarışında, Turkish Puccetti sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu piste çıktı.


Aruba- Ducati takımından Alvaro Bautista, son 4 yılın şampiyonu Kawasaki pilotu Jonathan Rea'in 1.56 saniye önünde birinciliğe ulaştı.


Toprak Razgatlıoğlu 4. cepten başladığı mücadeleyi, liderin 3.327 saniye arkasında 3. sırada tamamladı.


Şampiyonada 12. etabın ikinci yarışı, yarın TSİ 22.00'de yapılacak.


Sürücüler klasmanı


1. Jonathan Rea (Büyük Britanya): 564


2. Alvaro Bautista (İspanya): 440


3. Alex Lowes (Büyük Britanya): 290


4. Michael van der Mark (Hollanda): 287


5. Toprak Razgatlıoğlu: 276

Alvaro Bautista, San Juan, Arjantin, Ducati, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 12:26 
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