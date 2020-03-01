Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya'da 2. yarışı tamamlayamadı - Son Dakika
Son Dakika Spor Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya'da 2. yarışı tamamlayamadı - Son Dakika Spor

Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya'da 2. yarışı tamamlayamadı

6 saat önce

Avustralya'daki 4 bin 445 metrelik Phillip Island Pisti'nde düzenlenen ikinci yarışta, teknik problemler yaşayan Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, mücadeleyi bırakmak zorunda kaldı.

Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya'da 2. yarışı tamamlayamadı, System.String[]

Avustralya'daki 4 bin 445 metrelik Phillip Island Pisti'nde düzenlenen ikinci yarışta, teknik problemler yaşayan Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, mücadeleyi bırakmak zorunda kaldı.


PATA Yamaha takımı sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, ikinci yarış öncesindeki Superpole yarışında ise Büyük Britanyalı Jonathan Rea'nin ardından ikinciliği elde etti.


İkinci yarışı Büyük Britanya'dan Alex Lowes ilk sırada bitirirken, vatandaşları Jonathan Rea ikinci, Scott Redding ise üçüncü oldu.


Şampiyonada ikinci etap, 13-15 Mart tarihlerinde Katar'da koşulacak.


Sürücüler klasmanı


1. Alex Lowes: 51


2. Scott Redding: 39


3. Toprak Razgatlıoğlu: 34


4. Jonathan Rea: 32


5. Michael van der Mark: 31

Avustralya, Red Bull, Yamaha, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:53 
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