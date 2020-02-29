Toprak Razgatlıoğlu: Birinciliği şehitlere adıyorum - Son Dakika
Son Dakika Spor Toprak Razgatlıoğlu: Birinciliği şehitlere adıyorum - Son Dakika Spor

Toprak Razgatlıoğlu: Birinciliği şehitlere adıyorum

6 saat önce

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı PATA Yamaha ile 2020 sezonun ilk yarış galibiyetine Avustralya'da ulaştı.

Toprak Razgatlıoğlu: Birinciliği şehitlere adıyorum, System.String[]

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı PATA Yamaha ile 2020 sezonun ilk yarış galibiyetine Avustralya'da ulaştı. Phillip Island'da gerçekleştirilen yarış sonunda pilotlar sıralamasında da liderliğe oturan Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, "Ülkemizin yaşadığı acı günlerde kendi adıma bir nebze moral verebildiysem çok mutlu olurum. Bu birinciliği şehitlerimize ve gazilerimize adıyorum" dedi. Avustralya'daki ikinci yarış yarın TSİ 07.00'de koşulacak.

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı PATA Yamaha ile ilk zaferine sezonun açılış yarışında ulaştı. 2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya'da Phillip Island'da gerçekleştirilen yarışı zirvede tamamladı. Yarışa 4. cepten başlayan Toprak Razgatlıoğlı, son iki turda elde ettiği liderliği damalı bayrağa kadar taşıyarak pilotlar sıralamasında da liderliğe oturdu. Dünya Superbike Şampiyonası'nın ikinci yarışı yarın TSİ 07.00'de yine Avustralya'da koşulacak.

"BİRİNCİLİĞİ ŞEHİTLERE ADIYORUM"

Yarış sonunda gerçekleştirilen podyum kutlamalarına katılmayan Toprak Razgatlıoğlu, "Ülkemizin yaşadığı acı günlerde kendi adıma bir nebze moral verebildiysem çok mutlu olurum. Bu birinciliği şehitlerimize ve gazilerimize adıyorum. Bu sebeple podyumda İstiklal Marşımızı dinledikten sonra kutlamalara katılmadım. İçimden gelmedi. Milletimizin başı sağ olsun. Şampiyonadan bahsetmek zor ama şunu söyleyebilirim. Nasıl başlarsanız öyle gider. Sezon sonunda 2020 Dünya Superbike Şampiyonu olmak istiyorum" diye konuştu.


Avustralya, Red Bull, Yamaha, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:11 Kaynak: DHA
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