Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki yarışı 6. tamamladı - Son Dakika

Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki yarışı 6. tamamladı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa ayağındaki ilk yarışında 6. oldu.

Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki yarışı 6. tamamladı, System.String[]

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa ayağındaki ilk yarışında 6. oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 4 bin 411 metre uzunluğundaki Magny Cours Pisti'nde yapılan yarışı milli Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun 6. sırada tamamladığı belirtildi. Razgatlıoğlu yarışa 13. cepten başladı.

Toprak Razgatlıoğlu, yarın TSİ 12.00'de SuperPole yarışına katılacak, saat 15.00'te ise hafta sonunun ikinci yarışında ter dökecek.

(İHA)

Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki yarışı 6. tamamladı

Dünya Superbike Şampiyonası, Milli Motosikletçi, Fransa, Milli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 17:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki yarışı 6. tamamladı - Son Dakika Spor

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