Son Dakika Haberleri: Toprak Razgatlıoğlu: Her ülkede İstiklal Marşımızı dinleteceğim
Son Dakika Spor Toprak Razgatlıoğlu: Her ülkede İstiklal Marşımızı dinleteceğim - Son Dakika Spor

Toprak Razgatlıoğlu: Her ülkede İstiklal Marşımızı dinleteceğim

6 saat önce

Motosiklet yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı ile ilk pist deneyimini gerçekleştirdi.

Toprak Razgatlıoğlu: Her ülkede İstiklal Marşımızı dinleteceğim, System.String[]

Motosiklet yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı ile ilk pist deneyimini gerçekleştirdi. Razgatlıoğlu, "Bu sezon pistlerde Türk bayrağıyla liderlik turu atmak ve her ülkede İstiklal Marşımızı dinletmek için elimden gelenin daha fazlasını yapacağım" dedi.

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı PATA Yamaha ile ilk teste çıktı. 2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, 2020 sezonunun ilk kış testlerinde 1.50.657'lik derece elde etti. Sadece 36 tur pistte kalan Toprak Razgatlıoğlu, bu derecesiyle hem en iyi dördüncü zamanın sahibi oldu hem de yeni sezonda şampiyonluk yarışının en kuvvetli adaylarından biri olduğunu da gösterdi.

"HER PİSTTE İSTİKLAL MARŞIMIZI DİNLETECEĞİM"

Bir fabrika takımı olan PATA Yamaha ile mücadele etmek için sabırsızlandığını dile getiren Toprak Razgatlıoğlu, tek hedefinin Dünya Superbike Şampiyonası'nda birincilik olduğunu söyledi. Geçen sene bağımsız pilot kategorisinde çok önemli işlere imza attığını belirten Razgatlıoğlu "2019'da önemli rakipleri geride bırakarak podyumlar yaptım, yarış kazandım. Yeni takımıma 2019 yılının en iyi bağımsız pilotu unvanıyla geldim. Yeni sezonda tek hedefim, yeni takımım ile şampiyonluk yaşamak. Hazırlıklar gayet iyi gidiyor. Motora alışma sürecim beklediğimden daha hızlı gerçekleşiyor. Yeni takımım PATA Yamaha ile yeni sezonda yarışacağım için çok mutluyum. Bu sezon pistlerde Türk bayrağıyla liderlik turu atmak ve her ülkede İstiklal Marşımızı dinletmek için elimden gelenin daha fazlasını yapacağım" diye konuştu.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:57 Kaynak: DHA
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