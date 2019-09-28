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Toprak Razgatlıoğlu ilk kez kazandı

1 saat önce

Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa ayağındaki ilk yarışta birinci oldu.

Toprak Razgatlıoğlu ilk kez kazandı, System.String[]

Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa ayağındaki ilk yarışta birinci oldu.

Fransa'daki 4 bin 411 metrelik Nevers Magny-Cours Pisti'nde düzenlenen 11. etabın ilk yarışında piste çıkan Turkish Puccetti sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, şampiyona kariyerinin ilk zaferini elde etti.

Milli sporcu, son 4 yılın şampiyonu Kawasaki pilotu Jonathan Rea'nın 0.240 sanise, BMW Motorrad'ın Büyük Britanyalı sürücüsü Tom Sykes'ın ise 6 saniye 839 sanise önünde adını zirveye yazdırmayı başardı.

Razgatlıoğlu, puanını 248'e çıkararak pilotlar klasmanında 4'üncülüğe yükseldi. Türk motosikletçi ayrıca organizasyon tarihinin 800'üncü yarışını kazandı.

Şampiyonada 11. etabın ikinci yarışı, yarın TSİ 15.00'te yapılacak.

Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:28 Kaynak: AA
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