Son Dakika Haberleri: Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da Sahne Alıyor

Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da Sahne Alıyor

1 saat önce

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Toprak Razgatlıoğlu, 2019 Dünya Superbike Şampiyonası'nın üçüncü durak noktası olan İspanya'da piste çıkıyor.

Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da Sahne Alıyor, System.String[]
Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Toprak Razgatlıoğlu, 2019 Dünya Superbike Şampiyonası'nın üçüncü durak noktası olan İspanya'da piste çıkıyor. İlk kez Türk adını kullanan bir takımla yarışan Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, Turkish Puccetti Racing Team'le sezonun ilk podyumuna erişmeye çalışacak.

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WorldSBK) üçüncü durakta piste çıkıyor. 5- 7 Nisan tarihlerinde İspanya'daki Aragon Pisti'nde koşulacak yarışta Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, bu sezonki ilk podyumuna erişmek için mücadele edecek.

World SBK arenasında ilk kez bir Türk adını kullanan bir takımla mücadele eden Razgatlıoğlu, geride kalan iki durak noktası ve 4 yarış sonunda elde ettiği 24 puanla pilotlar sıralamasında 9'uncu basamakta yer alıyor.

"Kendime de takımıma da güveniyorum"

Tayland'da yavaş yavaş ritimlerini bulmaya başladıklarını belirten Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, "Artık bu seviyedeki mücadeleye iyiden iyiye alıştık. Takım olarak da istediğimiz noktaya çok çalışarak erişebileceğimizi biliyoruz. Bu sebeple de çok çalışıyoruz. Umarım üzerimizdeki baskıyı biraz daha atmamızı sağlayacak olan podyuma İspanya'da erişeceğiz. Tüm planımızı buna göre yaptık" diye konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:34 Kaynak: İHA

İspanya, Spor
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