Toprak Razgatlıoğlu İtalya'da da podyumda

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası takviminin üçüncü durak noktasının ilk yarışında bir kez daha podyuma çıktı. İtalya'daki Misano Pisti'nde gerçekleştirilen yarışta, Razgatlıoğlu, damalı bayrağın altından ikinci sırada geçti. Toprak Razgatlıoğlu böylece bu sezonun kendisi adına 5'inci podyumuna ulaştı. İtalya'daki ikinci yarış yarın TSİ 15.00'te koşulacak.

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası sezonunun üçüncü durak noktasında podyumda kendisine yer buldu. 2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'daki Misano Pisti'nde gerçekleştirilen ilk yarışta ikinci oldu. Yarışa 2'nci cepten başlayan sporcu, mücadele boyunca başarılı bir performans ortaya koydu.