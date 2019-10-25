Toprak Razgatlıoğlu, Katar'da 11. oldu

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Katar'da sezonun son yarışının ilk etabını 11. sırada bitirdi.
Katar'daki 5 bin 380 metrelik Losail Pisti'nde düzenlenen son etabın ilk yarışında, Turkish Puccetti sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu piste çıktı.
Milli motosikletçi, 10. cepten başladığı mücadeleyi, 11. sırada tamamladı.
Mücadeleyi, bu sezonla beraber son 5 yılın şampiyonu Kawasaki pilotu Jonathan Rea lider bitirdi.
Öte yandan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, 2019 bağımsız pilotlar sıralamasındaki birinciliğini Arjantin'de garantilemişti.
Dünya Superbike Şampiyonası'nda son etabın birinci yarışından sonra oluşan ilk 5 sıra ise şöyle:
Sürücüler klasmanı
1- Janothan Rea (İngiltere) 626 puan
2- Alvaro Bautista (İspanya) 473
3- Alex Lowes (İngiltere) 321
4- Van Der Mark (Hollanda) 314
5- Toprak Razgatlıoğlu 304