Toprak Razgatlıoğlu'ndan Mehmetçiğe destek Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toprak Razgatlıoğlu'ndan Mehmetçiğe destek Açıklaması - Son Dakika

Toprak Razgatlıoğlu'ndan Mehmetçiğe destek Açıklaması

6 saat önce

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası sezonunun açılış etabı Avustralya'daki ilk yarışta elde ettiği galibiyetin ardından asker selamıyla Mehmetçiğe destek verdi.

Toprak Razgatlıoğlu'ndan Mehmetçiğe destek Açıklaması, System.String[]

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası sezonunun açılış etabı Avustralya'daki ilk yarışta elde ettiği galibiyetin ardından asker selamıyla Mehmetçiğe destek verdi.

Avustralya'nın Phillip Island Pisti'nde düzenlenen ilk yarışta birinciliğe ulaşan Toprak Razgatlıoğlu, müsabakanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu hafta bizim için çok önemliydi. Hem yeni takımımla hem de yeni motorla ilk yarışım oldu. Bir yandan Türkiye'den gelen haberler beni de etkiledi ve üzdü. Çok şehidimiz var. Her yarışa çıktığımda elimden geleni yapıyorum. Allah nasip etti, birinci oldum. Bu birinciliğimi bütün şehitlerimizin adına aldım. Yarış bittikten sonra asker selamıyla desteğimi daha doğru aktarmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

Yarışın kendisi açısından güzel geçtiğini kaydeden PATA Yamaha'nın 23 yaşındaki sürücüsü, "Takım çok sevinçli. Yamaha 10 senedir burada yarış kazanamıyordu. 10 sene sonra yarış kazandık. Bizim açımızdan güzel geçiyor ama bir yanımız da Türkiye'de. Yarın son 2 yarışımız var. Sonra Türkiye'ye dönüyoruz. İnşallah o yarışlar da güzel geçer ve Türkiye'ye 3 kupayla dönmek nasip olur." değerlendirmesinde bulundu.

Avustralya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Orhan Ovacıklı'dan maçın ertelenmemesine tepki: Aldığımız nefes rahatsız ediyor
ABD ile Taliban, Afganistan'da barış sürecini başlatan anlaşmayı imzaladı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib krizinin çözümü için Erdoğan-Putin görüşmesini işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 20:25:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Toprak Razgatlıoğlu'ndan Mehmetçiğe destek Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]