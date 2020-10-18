Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de Superpole yarışında da birinci oldu

Dünkü yarış sonrası ise Kawasaki'nin Büyük Britanyalı pilotu Jonathan Rea, üst üste 6. şampiyonluğunu elde etmişti.

Puanını 212'e yükselten milli sporcu, son yarış öncesi pilotlar klasmanında 4. sıraya yükselmeyi başardı. Pilotlar klasmanında 5. sırada bulunan Michael Van Der Mark'ın ise 210 puanı bulunuyor.

Toprak, yarış sonrası yaptığı açıklamada, "Pilotlar zorluyor, tekrar podyumda olduğum için mutluyum." dedi.

Dün koşulan Dünya Superbike Şampiyonası Superpole yarışında 1.36.154'lük derecesiyle en hızlı tura imza atan milli sporcu, şampiyonada kariyerinin ilk pole pozisyonunu elde etmiş, Dünya Superbike Şampiyonası Portekiz ayağının ilk yarışında 1. olarak podyuma çıkmıştı.

PATA Yamaha takımıyla adından söz ettiren Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 4 bin 182 metre uzunluğundaki Estoril Pisti'nde bugün ikinci yarış öncesi Superpole yarışına çıktı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası Portekiz ayağında bugünkü Superpole yarışını da birinci tamamladı.

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