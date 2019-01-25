Toprak Razgatlıoğlu Sezona Hazır

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da yapılan Dünya Superbike Şampiyonası resmi testlerinde 16 sporcu arasında ilk 5 içinde yer bularak, sezona hazır olduğunu gösterdi.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da yapılan Dünya Superbike Şampiyonası resmi testlerinde 16 sporcu arasında ilk 5 içinde yer bularak, sezona hazır olduğunu gösterdi.



Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu, resmi testlerinde 1.39.942'lik tur zamanıyla ilk 5 içinde yer almayı başardı.



Jerez Pisti'nde yapılan testlerde 132 tur atan ve fabrika takımlarını geride bırakan Toprak Razgatlıoğlu, "İlk testlerde istediğim çizgiye ulaştım. İki gün süren superbike testlerinde hızlı gruptan oluşan ilk beşte yer aldım. Sezon hazırlıklarımız iyi gidiyor. Testlerimiz devam edecek. Tek hedefim Avustralya'da sezona iyi başlamak." ifadelerini kullandı.

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